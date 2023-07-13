Масштабный гастрономический фестиваль пройдет на «Роза Хутор»

Фото: пресс-служба Роза Хутор

В течение первой недели августа лучшие шеф-повара Юга России продемонстрируют свое мастерство. Ожидается, что их блюда продегустируют около 10 тысяч гостей горного курорта и черноморского побережья Сочи.

С 1 по 6 августа Гастрофест на «Роза Хутор» объединит более 20 ресторанов, расположенных не только в горах, но и на побережье Сочи. В ходе фестивальной недели, шеф-повара известных заведений представят специальные сеты из локальных продуктов. В каждом ресторане-партнере в этот период будет действовать уникальное меню из четырех блюд по фиксированной цене, которое познакомит с кухней региона в авторской интерпретации.

«Гастрономия – это не просто еда, а культура, наследие, традиции и национальное самосознание. Летом в Сочи приезжают тысячи россиян из самых разных уголков страны, и наш фестиваль предоставит им отличную возможность ближе узнать регион Горного Черноморья, его гастрономическую идентичность. Мы сделаем акцент именно на локальных продуктах и местных специалитетах, причем, перед шеф-поварами будет стоять непростая задача – сотворить из них нечто особенное, сохранив подлинность и узнаваемость вкусов. Список участников фестиваля позволяет надеяться на то, что в итоге мы получим настоящий праздник высокой кухни. По данным Всемирной туристкой организации более 50 процентов путешественников выбирают направления, наиболее интересные с точки зрения гастрономии. Полагаю, что благодаря Гастрофесту, этот показатель продолжит расти и наши гости будут возвращаться в Сочи вновь и вновь – в том числе и за вкусной и полезной пищей!», - сказал гастрономический амбассадор курорта «Роза Хутор», известный шеф-повар Марк Стаценко.

Фото: пресс-служба Роза Хутор

Среди участников Гастрофестиваля – ресторан альпийской кухни «Дичъ», рестораны «Чё? Харчо!» и «Техникум» российского ресторанного альянса White Rabbit Family, «Сыроварня», «Высота 2320», «Co-Co Chalet», «Груша», «№13», «Варежка», Modus Cafe, Bar Ski-stol, KAF-KAS, Black Bar & Grill, Bierkeller, гастробар «Цаца», Boogel Woogel Bar, этнохутор «Шишин двор», восточное бистро «Плов без лишних слов», «Бумеранг», устричный бар «Икра.Брют.Устрицы», BBQ Mesto, Трикони, «Шале».

Во время фестиваля в ресторане «Дичъ» курорта «Роза Хутор» пройдет гастрономический ужин «в шесть рук» от шеф-поваров ресторанов «Высота», «Барабуля» и «Дичь» с непосредственным участием бренд-шефа ресторанной группы «Роза Хутор» Валентина Шина и шеф-повара, телеведущего Марка Стаценко.

Попробовать кулинарные шедевры шеф-поваров можно будет и на специальной гастрономической ярмарке. С 4 по 6 августа она будет работать в Горной Олимпийской деревне (1100 метров над уровнем моря), в ней примут участие рестораны, винодельни и фермеры Краснодарского края.

В деловой программе фестиваля планируется проведение круглого стола, посвященного темам, волнующим профессиональное сообщество: развитие гастротуризма, импортозамещение и использование локальных продуктов.

В рамках Гастрофеста также пройдут различные развлекательные мероприятия, в том числе и концерты ведущих исполнителей в стиле фанк и диско. Музыкальными хэдлайнерами фестиваля станут группы Меджикул, Антоха МС и Тося Чайкина. Концерты пройдут на Роза Плато в Горной Олимпийской деревне с 4 по 6 августа.

Ожидается, что Гастрофест на «Роза Хутор» станет традиционным и будет проходить ежегодно.

Для справки: Весной текущего года на курорте был внедрен проект по развитию «Гастрономической карты». Его реализацией занимаются бренд-шеф «Роза Хутор» Валентин Шин и шеф повар Марк Стаценко - в статусе гастроамбассадора. Это в буквальном смысле карта маршрута по ресторанам «Роза Хутор» для знакомства с предлагаемой ими кухней, и локальными продуктами. Она позволит гостям курорта насладиться всем многообразием вкусов черноморского побережья и кавказских гор. Предполагается также внедрение специальной накопительной системы для постоянных посетителей ресторанов, которые находятся под непосредственным управлением курорта. Ресторанная группа «Роза Хутор» состоит из восьми заведений, расположенных как на территории курорта в горах, так и на побережье Черного моря. В неё входят: рестораны «Высота 2320», «Берлога», «Вельвет», «Дичь», «Варежка», «Барабуля», а также кафе «Лес» и «Йети». Всего на курорте работают около пятидесяти заведений разных концепций.

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