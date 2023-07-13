Жителю Кубани дали 7 лет тюрьмы за убийство приятеля молотком Фото из архива КП

Жителю Кубани дали 7 лет тюрьмы за убийство приятеля молотком. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все произошло в феврале 2023 года в поселке Псебай Мостовского района. Подсудимый в своем доме выпивал с 59-летний приятелем.

«На фоне произошедшего конфликта и личных неприязненных отношений он нанес своему знакомому один удар молотком в голову, от которого последний мгновенно скончался», – сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд на основании собранных доказательств признал подсудимого виновным. Ему назначили 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.