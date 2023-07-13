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НовостиОбщество13 июля 2023 9:57

Житель Кубани едва не лишился автомобиля из-за 83 штрафов

Мужчина погасил задолженность
Светлана ОВДЕЙ
Владелец авто погасил задолженность Фото из архива КП

Владелец авто погасил задолженность Фото из архива КП

Житель Кубани едва не лишился автомобиля из-за 83 штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю. Мужчина погасил задолженность.

Так, владелец Lada Granta получил 83 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Судебные приставы и сотрудники ГИБДД нашли мужчину и автомобиль во время рейда.

«В присутствии понятых приставы составили на автомобиль акт ареста без права пользования», – сообщили в пресс-службе краевого управления ФССП.

Уже на следующий день владелец автомобиля самостоятельно получил квитанции и погасил все задолженности по штрафам.