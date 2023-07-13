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НовостиОбщество13 июля 2023 10:23

В Туапсинском районе 17 муниципалитетов помогают устранять последствия потопа

Более 1230 человек расчищают улицы и дороги
Светлана ОВДЕЙ
Волонтеры и казаки расчищают улицы и дворы от мусора и грязи Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района

Волонтеры и казаки расчищают улицы и дворы от мусора и грязи Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района

В Туапсинском районе продолжают устранять последствия непогоды. Более 1230 человек и 118 единиц техники работают в пострадавших поселениях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

К работам в Туапсинском районе присоединились 17 городов и районов края. Волонтеры и казаки прибыли из Геленджика, Тимашевска, Новороссийска, Крымска, Кореновска, Усть-Лабинска, Абинского, Белореченского, Динского, Северского районов, Горячего Ключа и других муниципалитетов.

«В пострадавших селах и поселках расчищают улицы, территории школ, детских садов, дворы от грязи, наносов и мусора, откачивают воду, распиливают и убирают упавшие деревья», – рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Напомним, в ночь на 12 июля Туапсинский район оказался под ударом потопа. Из-за ливней в муниципалитете улицы превратились в реки, разрушая все на своем пути. Потоками воды были повреждены десятки автомобилей, в том числе вода зашла в дома.