В Краснодаре восстанавливают пострадавшую многоэтажку на Клинической

В доме стартовали восстановительные работы Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре стартовали восстановительные работы в многоэтажке на улице Клинической. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время подрядчик демонтирует старую кровлю, которую полностью заменят. В ближайшие дни каменщики начнут восстанавливать фасад, внутренние перегородки и плит-перекрытия.

Восстановить дом планируют в августе. Но работы будут зависеть от погодных условий.

«Например, из-за июньских дождей уже пришлось серьезно корректировать график разбора поврежденных конструкций», – уточнили в городском департаменте строительства.

Напомним, хлопок бытового газа на пятом этаже дома по улице Клинической, 18 произошел вечером 24 мая. Взрывной волной частично разрушило фасад здания. В результате ЧП пострадала одна женщина, которую с ожогами доставили в больницу. Позже на месте происшествия ввели локальный режим ЧС.

В пункте временного размещения остается 21 человек, в том числе четверо детей. Компенсации на сумму около 1,2 млн рублей получили 38 жильцов.

В начале июля жители дома пожаловались на то, что во время дождя подъезды и квартиры начинает подтапливать. Мэр Евгений Наумов поручил разобраться с ситуацией.

«Герметичность временной кровли оперативно восстановили. Устранять в квартирах недочеты, вызванные затоплением, подрядчик будет точечно по согласованию с жителями», – уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.