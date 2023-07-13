У жителей Кубани растет популярность отдыха в Карачаево-Черкесии

Фото предоставлено Пресс-служба МТС на Юге России

Количество туристов в Карачаево-Черкесии увеличивается. По данным Big DATA МТС, за последний год прирост составил 12%. В топ-3 регионов, которые посещают курорты КЧР чаще всего, входят жители Краснодарского края. Чтобы отдых здесь был интереснее и безопаснее, при поддержке МТС создан первый бесплатный интерактивный аудиогид «Архыз. Баритовый водопад», а также обеспечена безопасность отдыхающих на всех туристических маршрутах Карачаево-Черкесии с помощью умных GPS-трекеров.

Начинается аудиогид «Архыз. Баритовый водопад» в центре поселка Архыз и сопровождает туриста к Баритовому водопаду, расположенному на склонах хребта Абишира-Ахуба. Протяженность прогулки до водопада и обратно составит порядка пяти километров и займет около четырех часов. На маршруте путешественников ждут живописные виды, интересные истории и легенды, а также напевы в исполнении заслуженных артистов Карачаево-Черкесии Светланы Джашеевой-Чипчиковой и Руслана Катчиева.

Также для безопасности туристов МТС обеспечила подразделения Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесии и МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике GPS-трекерами. Устройства позволяют путешественникам оставаться на связи со спасателями во время походов и прогулок на пеших маршрутах республики. Трекеры автоматически сообщат спасателям о нештатной ситуации, например, о том, что турист длительное время находится без движения, упал или нажал кнопку SOS на устройстве , а также об отклонении от заданного маршрута.

Получить GPS-трекер любой отдыхающий или туристическая группа может бесплатно при регистрации туристического маршрута в отделениях МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.