На 5,8 млрд рублей увеличили дорожный фонд Кубани Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На 5,8 млрд рублей увеличили дорожный фонд Кубани. Решение по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева приняли на 21-й сессии Заксобрания региона.

В 2023 году объем дорожного фонда края превысил прошлогодний показатель на 12,9 млрд рублей. Средства, в частности, идут на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание региональных и местных дорог.

«Важно контролировать, как эти средства трансформируются в конкретный результат. В освещение, тротуары, ремонт существующих дорог и строительство новых», – сказал глава региона.

Так, в регионе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют свыше 220 км трасс. Работы уже завершили в Сочи, строительство продолжается в Краснодаре и Новороссийске. Кроме того, в Армавире, Новороссийске, Славянском, Лабинском, Темрюкском, Динском и Успенском районах отремонтируют семь мостов.

В региональном бюджете зарезервировали средства и на дополнительную помощь городам и районам края. Средства рассчитаны на решение социально-значимых вопросов местного значения и сбалансированность местных бюджетов. Всего дополнительно направлено 1,7 млрд рублей.

«А в целом на это направляем около 4 млрд – чтобы сделать наши районы привлекательными для инвесторов», – отметил губернатор.