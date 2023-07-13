Коллектор ремонтируют по улице Тургенева Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре ремонт коллектора на Тургенева продлили до 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение общественного транспорта частично восстановят с 17 июля. Троллейбусы и автобусы запустят по крайней правой полосе от улицы Дальней до улицы Рашпилевской. Полностью дорогу откроют к 24 июля.

Установлено, что порыв на сетях канализации случился из-за устаревших труб. В настоящее время специалисты продолжают замену 135 метров аварийной трубы и подготавливают участок к монтажу колодцев. В завершении работ обновленный коллектор переподключат к существующему.

«Чтобы подобное больше не повторялось, необходимо полностью заменить все аварийные участки. Это займет больше времени, чем мы планировали изначально, но будет сделано основательно и на долгие годы. Работы идут круглосуточно и находятся на постоянном личном контроле», – сказал замглавы Краснодара Максим Онищенко.

Напомним, яма на дороге по улице Тургенева возникла днем 9 июля. Провал произошел в районе дома №142.