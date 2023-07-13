На Кубани героям СВО бесплатно выделят земельные участки Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани героям СВО бесплатно выделят земельные участки. Законопроект приняли вдвух чтениях на 21-й сессии Заксобрания региона.

Бесплатные земельные участки смогут получить участники СВО, получившие звание Героя РФ или награжденные орденами за проявленные в ходе спецоперации заслуги, имеющие при этом статус ветерана боевых действий. Уточняется, что участки также предоставят на тех же условиях членам семей участников СВО, которые умерли после ранения или заболевания в зоне СВО.

Земельный участок будут предоставлять в муниципалитете, в котором зарегистрирован участника СВО, при условии регистрации на день завершения участия в СВО. Исключение введут для жителей округов с дефицитом земли. Им выделят участки не по месту жительства, а в других муниципалитетах.

«Это важное решение, которое вы поддержали сегодня, касается предоставления нашим героям специальной военной операции земельных участков. Мы выполняем поручение Президента России. Наши бойцы рискуют жизнями, и наш общий долг – помочь им и их семьям», – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Профильный комитет доработает законопроект. Претенденты сами смогут выбрать наиболее подходящий участок для строительства дома, подсобного хозяйства или огородничества.