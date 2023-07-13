В Роскадастре Кубани рассказали о том, как узнать вид разрешенного использования

В Роскадастре Кубани рассказали о том, как узнать вид разрешенного использования. От характеристики зависит, как собственник может распоряжаться недвижимостью.

Вид разрешенного использования – один из главных факторов, по которому формируется кадастровая стоимость. Кроме того, он определяет объекты капитального строительства, которые собственник может построить на земельном участке.

Необходимые сведения из ЕГРН можно получить в интерактивной форме с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта». Уточняется, что регистрация на платформе не требуется.

«Сервис «Публичная кадастровая карта» сокращает время поиска информации за счет настраиваемых слоев и ссылок на сервисы получения услуг. Объекты на карте расположены в привязке к съемке местности со спутника. Это позволяет в любой момент распечатать или поделиться нужным фрагментом», – отметила замдиректора филиала ППК «Роскадастр» по региону Светлана Галацан.

С помощью публичной карте также можно узнать кадастровую стоимость недвижимости, сведения о форме собственности, кадастровые номера, назначение объектов недвижимости, площади объектов недвижимости.

Сервис также предоставляет такие виды карт, как единая электронная картографическая карта, картографическая основа ПКК, карта России из открытых данных, цифровые ортофотопланы ФФПД и Космические снимки Esri.

Полная и достоверная информация о работе сервиса «Публичная кадастровая карта» доступна на официальном сайте Роскадастра по краю в разделе «Сервисы и услуги».