В Краснодаре открылась выставка, посвященная 100-летию изъятия церковных ценностей Фото: Кубанская митрополия

В Краснодаре открылась федеральная мультимедийная выставка «100-летие подвига новомучеников и исповедников Российских при изъятии святынь». Об этом сообщили в пресс-службе Кубанском митрополии. Экспозиция начала работу в историческом парке «Россия — моя история».

На открытии присутствовали митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, замминистра Краснодарского края Алексей Батура, представители Екатеринодарского отделения Всемирного русского народного собора, Краснодарского регионального отделения ассоциации юристов России, казаки из Союза казачьей молодежи Кубани.

На выставке представлен период в жизни Русской Православной Церкви с 1917 года до возрождения церковной жизни в России в 90-х годах ХХ века. С помощью мультимедийных технологий показана хронология событий послереволюционных лет, роль Патриарха Московского и всея Руси святителя Тихона (Белавина), митрополита Петроградского Вениамина и других церковных и государственных деятелей.

На экспозиции представлена икона святых новомучеников-юристов Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Они занимались защитой священнослужителей во время Петроградского процесса по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей. Их расстреляли вместе с митрополитом Вениамином в 1922 году.

В приветственном слове митрополит Григорий отметил, что пришедшие к власти в 1917-м году большевики поставили перед собой задачу полного уничтожения Православия на Русской земле. Изъятие церковных ценностей стало одной из трагических страниц в истории церкви.

«На этой выставке представлены фотографии, документы того трагического периода. Они также свидетельствуют о том, чтобы не делали служители зла, какие бы поступки они не совершали против Церкви, она все равно выстоит. Господь Иисус Христос сказал, что врата ада не одолеют ее. Эти слова свидетельствуют о том, что тот, кто решил строить общество без Бога, не на вечных нравственных истинах, которые содержаться в Евангелии, ничего не построит», – сказал владыка.

Выставка «100-летие подвига новомучеников и исповедников Российских при изъятии святынь» продолжит работу до 30 июля.