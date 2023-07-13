В Роскадастре Кубани рассказали о проводимых кадастровых работах

В Роскадастре Кубани рассказали о проводимых кадастровых работах. Специалисты озвучили назначение и особенности услуги.

Отмечается, что кадастровые работы позволяют грамотно и без потери времени работать с объектами недвижимости, которые подлежат кадастровому учету.

В филиале ППК «Роскадастр» по краю можно заказать следующие виды кадастровых работ:

– объектов недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

– объектов недвижимости, необходимых для обороны и безопасности, оборонного производства, производства ядовитых веществ, федеральных энергетических систем; федеральных транспорта, путей сообщения и др.;

– объектов недвижимости единого института развития в жилищной сфере, указанного в ФЗ № 225-ФЗ от 13.07.2015.

«Проведение кадастровых работ подразумевает системный подход. Специалисты ориентированы на качественное предоставление услуги, поэтому внимательно рассматривают каждый случай граждан», – отметила замедиректора филиала ППК «Роскадастр» по региону Виктория Божко.

Отмечается, что при выполнении работ важно правильно выбрать специалиста. Стоит учесть, что кадастровый инженер должен быть индивидуальным предпринимателем или работником юридического лица и состоять в саморегулируемой организации. Проверить СРО, в которую входит специалист, можно в разделе «Деятельность» - «Ведение реестров СРО и их членов» - «Реестры саморегулируемых организаций».

После с выбранным инженером заключается договор на оказание услуг. В нем указываются выполняемые работы, их сроки и стоимость. К договору также прилагают смету и задание на выполнение работ.

После проведения кадастровых работ будет подготовлен один из таких документов, как межевой план, технический план и акт обследования.

Подробная информацию об услуге размещена на официальном сайте Роскадастра по краю в разделе «Кадастровые работы».

«В 2023 году на территории Краснодарского края планируется масштабное проведение комплексных кадастровых работ. Одним из районов, на территории которого будут осуществляться комплексные кадастровые работы, станет Северский район. Именно данный район выступит одним из двух муниципальных образований Краснодарского края, на территории которых будут проводиться комплексные кадастровые работы. Уже проведены конкурсные процедуры и исполнитель работ приступил к выполнению комплексных кадастровых работ», – отметил замруководителя Управления Росреестра по Краснодарскому краю Сергей Осипов.

Далее запланированы кадастровые работы в 11 кадастровых кварталах. Отмечается, что это позволит более эффективно управлять имуществом, выявлять и исключать те ошибки, которые сложились при межевании территории.