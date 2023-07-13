Для сочинской молодежи организовали акцию «Диалоги с Героями»

Фото: Виталий Баянов

Центр военно-патриотической и допризывной подготовки молодежи организовал девять трехдневных учебно-полевых сборов, в рамках которых проводилась просветительская акция «Диалоги с Героями».

Сейчас на сборах на новой форумной площадке «Мы – опора Родины» в селе Красная Воля около 75 молодых людей из Сочи, в числе которых воспитанники военно-патриотических, военно-спортивных, казачьих клубов, а также Юнармейцы.

На протяжении всех сборов ребята живут по строгому распорядку дня: подъем, зарядка, занятия по строевой, огневой, горной, тактической и военно-медицинской подготовкам, Марш-броски и тренировки по армейскому рукопашному бою.

Фото: Виталий Баянов

Также в рамках сборов проходят «Диалоги с Героями», на которых у молодежи есть уникальная возможность в неформальной обстановке пообщаться с интересными личностями, узнать их жизненный путь, историю успеха, а также интересные моменты из жизни.

Накануне на встречу с молодыми людьми приезжал полковник запаса, общественный деятель города Сочи Виталий Баянов.

- В центре с ребятами проводятся занятия по спортивной подготовке, военно-патриотическому воспитанию. Они самостоятельно готовят себе еду. Проживание в таких условиях заколет характер. Я полагаю, что в дальнейшем кто-то из ребят сможет сделать себе карьеру военнослужащего, что очень важно на сегодняшний день. Подобный лагерь только один в Сочи, но это движение необходимо развивать, так как сегодня мы формируем наше будущее, - добавил Виталий Баянов.