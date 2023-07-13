Опорную стену отремонтируют в детсаду на улице Лесной в Сочи после потопа

Мэр города Алексей Копайгородский посетил объект

В детском саду №121 на улице Лесной в Сочи после сильных ливней деформирован участок опорной стены. Мэр города Алексей Копайгородский посетил объект, поручил оперативно обследовать территорию и определить оптимальные инженерные решения для восстановления защитного сооружения. Также на курорте приступают к ремонту кровли в школе №99 и в Центре национальных культур в Лазаревском, они были повреждены градом во время разгула стихии.

"Сейчас в Сочи установилась хорошая погода, на рабочем совещании поручил нарастить темпы подготовки наших учреждений образования, культуры и спорта к 1 сентября", - добавил Алексей Копайгородский.

Текущие работы идут во всех 194 социально значимых объектах курорта. А крупный ремонт — в более чем 30. Так, до конца августа капитально отремонтируют спортзалы в СОШ 65 и 13, пищеблоки в лицее №3 и СОШ №92. Новые спортплощадки и зоны воркаута этим летом обустроят на территории еще 14 школ и лицеев.

"Поставил задачу тщательно проверить и усилить, где необходимо, все системы безопасности — это ключевое. И уже в конце июля межведомственная комиссия начнет по плану принимать объекты. Везде должны быть обеспечены комфортные условия для наших детей и педагогов", - заключил Алексей Копайгородский.