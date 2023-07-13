На Кубани на 75,4 млрд рублей увеличили расходы бюджета на три года Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани на 75,4 млрд рублей увеличили расходы бюджета на три года. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на 21 сессии ЗСК седьмого созыва.

Ранее, в феврале, расходы регионального бюджета увеличили на три года на 95,4 млрд рублей. Всего в 2023 году объем составляет 503,7 млрд рублей.

«Это стало возможным благодаря устойчивому росту собственных доходов края. Сегодня все отрасли экономики показывают положительную динамику. Это и промышленность – 111,8%, и сельхозпроизводство – 104,5%. Темпы роста реального ВРП превышают показатели базового прогноза и составляют 103%», – отметил глава региона.

Кроме того, в крае увеличил резервный фонд. Ранее сумма составляла 1,4 млрд рублей, но изменения внесли после потопа в Туапсинском районе. Резервы увеличили на 2,4 млрд рублей.

«Часть средств направим на ликвидацию последствий стихии», – добавил Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что 28,8 млрд рублей дополнительных расходов выделят на строительство и ремонт объектов государственной и муниципальной собственности, в том числе школы, детсады, объекты ЖКХ, культуры и спорта.

«В результате в целом эти расходы на текущий год составят 112,2 млрд рублей, что в 1,6 раза больше 2022 года, – сказал на заседании министр финансов региона Александр Кнышов

Кроме того, в крае на 991 млн рублей увеличат расходы на план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. 1,2 млрд рублей направят на сбалансированность местных бюджетов. Также с учетом поправок 1,8 млрд рублей для решения социально значимых вопросов получат муниципалитеты.