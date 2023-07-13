В Анапе благоустраивают Театральную площадь Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Анапе благоустроят Театральную площадь к 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Общественную территорию по улице Астрахановской приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы. На территории площадью 8,9 тысяч кв. метров обновят уличное освещение, сделают амфитеатр, навесы для отдыха, зону патио и фонтан, установят малые архитектурные формы. Кроме того, здесь высадят платан, миндаль, ель и гибискус.

«В целом на территории создадут современное и многофункциональное пространство. Уже выполнили 15% от общего объема работ», – сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

В 2022 году дизайн-проект Анапы победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.