13 июля под председательством Юрия Бурлачко состоялось очередное 21-е пленарное заседание

В ходе сессии депутаты кубанского парламента продлили преференции для стратегических инвесторов. Законопроектом предусмотрено продление пониженной ставки - 13,5% по налогу на прибыль организаций до 2025 года. Ранее эта норма действовала до 1 января 2023 года. Данная мера коснется организаций, реализовавших или реализующих одобренные инвестиционные проекты, включенные в реестр стратегических, а также управляющих компаний индустриальных парков и их резидентов.

Также парламентарии приняли изменения в закон «Об обеспечении ветеринарного благополучия на территории Краснодарского края». В нем конкретизируется порядок расходования средств бюджета Краснодарского края на возмещение ущерба в результате изъятия животных и (или) продукции животного происхождения при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Кубани. Председатель ЗСК отметил важность данного вопроса.

«Обеспечение ветеринарного благополучия – одна из центральных задач в стратегии развития животноводческой отрасли. Не обеспечив надежную защиту от вспышек заболеваний, нельзя продвигаться вперед. Принятый закон создает условия для оперативного решения важных управленческих вопросов в отрасли животноводства», – сказал, комментируя принятое решение, Юрий Бурлачко.

В ходе заседания депутаты также обратились в Правительство РФ по вопросам предотвращения подтоплений и ликвидации их последствий. Было подготовлено обращение с просьбой об увеличении финансирования, предоставляемого за счет средств федерального бюджета в форме субвенции на реализацию переданных полномочий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, и внесении изменений в нормативы допустимого воздействия на реки бассейна Черного моря, устанавливающие ограничения по изъятию из русел рек донного грунта.