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НовостиОбщество13 июля 2023 14:25

Жителя Новороссийска оштрафовали за публикацию с символикой террористической организации

Мужчина разместил фотографию в соцсетях
Светлана ОВДЕЙ
Материалы рассмотрели в суде Фото из архива КП

Материалы рассмотрели в суде Фото из архива КП

Жителя Новороссийска оштрафовали за публикацию с символикой террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

«Сотрудники краевого ФСБ в городе Новороссийске совместно с городскими полицейскими в интернете на странице 52-летнего местного жителя выявили материалы, находящиеся в открытом доступе», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Так, мужчина разместил фотографию с символикой террористической организации, которая запрещена на территории РФ, в своем аккаунте. На него составили административный протокол по ч. 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

Материалы рассмотрели в суде. В результате мужчина выплатит 1 тысячу рублей штрафа.