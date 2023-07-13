Материалы рассмотрели в суде Фото из архива КП

Жителя Новороссийска оштрафовали за публикацию с символикой террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

«Сотрудники краевого ФСБ в городе Новороссийске совместно с городскими полицейскими в интернете на странице 52-летнего местного жителя выявили материалы, находящиеся в открытом доступе», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Так, мужчина разместил фотографию с символикой террористической организации, которая запрещена на территории РФ, в своем аккаунте. На него составили административный протокол по ч. 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

Материалы рассмотрели в суде. В результате мужчина выплатит 1 тысячу рублей штрафа.