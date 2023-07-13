На Кубани на развитие АПК дополнительно направят 1,4 млрд рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани на развитие агропромышленного комплекса дополнительно направят 1,4 млрд рублей. Об этом сообщили на очередном 21 пленарном заседании Заксобрания региона седьмого созыва.

Всего в 2023 году на поддержку АПК Краснодарского края направят 13,1 млрд рублей.

«Стратегический приоритет для нас – развитие сельского хозяйства. Из бюджета выделят 140 млн рублей на гранты семейным животноводческим фермам», – сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что на эти средства закупят скот, оборудование и технику. Кроме того, рассчитаны субсидии на закупку отечественной сельхозтехники и техники из дружественных России стран. В 2023 году субсидию увеличили до 80 млн рублей.

Еще 11,6 млн рублей добавили на программу «Агростартап» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Всего на поддержку новых фермерских хозяйств направят 42 млн рублей.