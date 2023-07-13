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НовостиОбщество13 июля 2023 14:45

На Кубани на развитие АПК дополнительно направят 1,4 млрд рублей

Из бюджета выделят 140 млн рублей на гранты семейным животноводческим фермам
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани на развитие АПК дополнительно направят 1,4 млрд рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани на развитие АПК дополнительно направят 1,4 млрд рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани на развитие агропромышленного комплекса дополнительно направят 1,4 млрд рублей. Об этом сообщили на очередном 21 пленарном заседании Заксобрания региона седьмого созыва.

Всего в 2023 году на поддержку АПК Краснодарского края направят 13,1 млрд рублей.

«Стратегический приоритет для нас – развитие сельского хозяйства. Из бюджета выделят 140 млн рублей на гранты семейным животноводческим фермам», – сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что на эти средства закупят скот, оборудование и технику. Кроме того, рассчитаны субсидии на закупку отечественной сельхозтехники и техники из дружественных России стран. В 2023 году субсидию увеличили до 80 млн рублей.

Еще 11,6 млн рублей добавили на программу «Агростартап» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Всего на поддержку новых фермерских хозяйств направят 42 млн рублей.