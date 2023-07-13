В число победителей Всероссийского конкурса «Школьный музей – взгляд в будущее» вошли три педагога Кубани

Кубанские педагоги – в числе победителей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Завершился Всероссийский конкурс «Школьный музей – взгляд в будущее». Состязание провели в рамках нацпроекта «Образование».

Заявки на конкурс прислали более двух тысяч педагогов и их учеников из 76 регионов. Творческие коллективы из преподавателя и трех учеников должны были разработать сценарии мероприятий для музеев и провести его.

«Педагоги с детьми представили различные способы подачи информации – интерактивные форматы и полное включение в исследовательский процесс самих участников урока. Также они рассказывали об истории родного края в разные периоды – Великой Отечественной войны, специальной военной операции, конфликте в Афганистане и других «горячих точках», – рассказала глава Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Александр Мандрыка из школы №34 Новороссийска, Зинаида Грибенко из школы №7 Динского района и Нелли Нестеренко из школы № 2 Кущевского района в качестве победителей примут участие в ежегодном Всероссийском съезде «Школьный Музей Победы». Он пройдет осенью 2023 года в Москве.