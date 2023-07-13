На Кубани откроют три центра опережающей подготовки за счет инвестиций

К концу 2023 года в стране будут работать 60 КЦОПов в рамках нацпроекта «Производительность труда». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Краснодарский край - первый в стране по открытию корпоративных центров опережающей подготовки за счет инвестиций. В регионе скоро откроются три новых центра за счет инвестиций предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» и краевого центра компетенций.

«Меняются подходы в работе, появляются современные производства, развивается цифровизация. Необходима системная подготовка специалистов, которые будут отвечать запросам предприятий реального сектора экономики. Корпоративный центр опережающей подготовки дает возможность развивать компетенции сотрудников для решения конкретных задач, необходимых для достижения командной цели», - рассказал министр экономики края Алексей Юртаев.

Благодаря КЦОПам сотрудники компаний смогут проходить переподготовку на базе предприятия. Эксперты Регионального центра компетенций смогут координировать эту работу и объективно оценивать уровень сотрудников. Сейчас в крае работают три таких центра, к концу 2024 году их будет уже девять.