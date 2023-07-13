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НовостиПолитика13 июля 2023 15:57

В Северском районе откроется молодежный форум «Регион-93»

Для активной молодежи региона проведут пять тематических смен
Евгения ХАЛИКОВА
Форум проводят с 2005 года. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Форум проводят с 2005 года. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Молодежный форум «Регион-93» откроется с 17 июля в Северском районе. В программе форума запланированы развивающие, деловые, дискуссионные, спортивные, патриотические и досуговые мероприятия.

«Уже в понедельник в Северском районе стартует традиционный молодежный форум «Регион-93», который объединяет ребят с 2005 года», - рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

Участниками пяти тематических смен станут молодые люди в возрасте от 18 до 35 дет. Смены продлятся по четыре дня и обещают быть очень насыщенными.