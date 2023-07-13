Житель Майкопа забил до смерти друга камнем

Жителя Адыгеи будут судить за убийство. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Майкопском районе перед судом предстанет местный житель за убийство знакомого. Как ясно из материалов следствия, 67-летний мужчина распивал спиртные напитки вместе с другом во дворе своего дома. Между товарищами произошел конфликт, после которого хозяин взял камень и несколько раз ударил собутыльника по голове.

«От полученных телесных повреждений 40-летний пострадавший скончался на месте происшествия. По уголовному делу проведен ряд судебных экспертиз, по результатам которых причастность мужчины к совершению убийства подтвердилась», - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

Органом следствия была собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.