В Адыгее умер профессор Майкопского государственного технологического университета Юсуф Гукетлев

Юсуф Гукетлев. Фото: vk.com/mstu01

В Адыгее умер профессор кафедры автомобильного транспорта МГТУ Юсуф Гукетлев. Коллеги вспоминают Юсуфа Хаджибирамовича как трудолюбивого, увлеченного и многогранного человека. В один из ведущих вузов республики Юсуф Гукетлев пришел в 1994 году заведующим учебной частью.

«При его активном участии в Майкопском государственном технологическом университете были открыты специальности в сфере транспорта. На кафедре автомобильного транспорта, которую Юсуф Хаджибирамович возглавлял долгие годы, он являлся руководителем магистерской программы «Логистика на транспорте», принимал активное участие в общественной жизни факультета и университета в целом», - рассказали в пресс-службе вуза.

Научные разработки Юсуфа Гукетлева отражены в более 80 научных публикациях. Он был избран членом-корреспондентом Академии наук социальных технологий и местного самоуправления. Награжден знаком «Почетный автотранспортник» Министерства транспорта РФ и почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Известному академику было 86 лет.