«Автодор» выпустил в водоемы Кубани более 1,5 млн мальков разных видов рыб

На Кубани при строительстве дорог восстанавливают биоресурсы.

Более 1,5 миллиона мальков и молоди рыб были выпущены дорожниками выпустили в реку Кубань в 2023 году. Зарыбливать водоемы региона ГК «Автодор» начал одновременно со стартом реконструкции трассы М-4 «Дон».

«Дорожники Государственной компании «Автодор» выпустили более 5,5 миллиона мальков и молоди разных видов рыб за 9 лет активного строительства и реконструкции скоростных федеральных дорог», - рассказали в пресс-службе госкорпорации.

В реку Кубань мальков выпускали в два этапа в весенние и летние месяцы при наиболее комфортной температуре воды.

ГК «Автодор» регулярно восполнят водные биоресурсов при строительстве и реконструкции федеральных трасс в южном направлении. В 2018 году перед реконструкцией моста через Джубгу на М-4 было выпущено более тысячи молоди осетров. В 2020 году - более 8000 молоди черноморского лосося.