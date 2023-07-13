Узнали, где будут отключения света в Сочи 14 июля 2023

В Сочи не будет света. Фото: Светлана Макеева

В Сочи 14 июля не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 19:00.

- 14 июля света не будет с 07:00 до 19:00 на улицах Кропоткинская, Ильинская, Аллейная, Просвещения, Кропоткинская, Госпитальная 10, 10/2, Яна Фабрициуса, Водораздельная, Транспортная 46/2 и Севастьянова (частично), - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Также, в связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на переулках Садовый, Фермерский, Форелевый, Калиновый, Лооский и Курганный.

В зону ограничения попадут объекты, расположенные на улицах Сибирская, Греческая, Кольцовая, Майская, Ландышевая, Макопсинская, Магистральная, Космическая, Курганная и Кизиловая.

Останутся без благ цивилизации и жители садовых товариществ «Лесная поляна-2», «Агро», «Бриз», «Железнодорожник 73 км», «Железнодорожник», «Заря», «Светлячок» и «Зорька».