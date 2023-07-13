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НовостиПроисшествия13 июля 2023 19:23

В Усть-Лабинске полицейские пресекли ограбление 16-летней девушки

Полицейские заметили мужчину, который напал на подростка
Евгения ХАЛИКОВА
Полицейские заметили, как мужчина напала на подростка. Фото: пресс-службы Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району.

Полицейские заметили, как мужчина напала на подростка. Фото: пресс-службы Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району.

В Усть-Лабинске полицейские предотвратили попытку нападения на несовершеннолетнюю. Сотрудники дорожно-патрульной службы полиции во время патрулирования маршрута заметили мужчину, угрожавшего 16-летней девушке. Стражи порядка задержали злоумышленника и помогли подростку.

«При появлении стражей порядка злоумышленник пытался скрыться, однако был задержан недалеко от места происшествия. В настоящий момент 27-летний местный житель, неоднократно, ранее судимый за имущественные преступления привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство», - сообщили в пресс-службе Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району.

Сейчас в отношении мужчины проводится проверка. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке.