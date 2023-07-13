В Анапе открылся первый агротур «Ягоды и вино»

В Анапе запустили первый агротур. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе запустили первый агротур «Ягоды и вино». Туристам предлагают путешествие по сельскохозяйственным предприятиям Анапского округа. Среди локаций – ягодная ферма с посещением теплиц и дегустацией свежих ягод и мармелада, который производят здесь же.

«Вторая точка — семейная ферма «Аристей». Здесь гостей ждет экскурсия по страусиной ферме, кормление домашних животных с рук и вкуснейшие блюда из страусиного мяса и яиц», - рассказали в пресс-службе администрации Анапы.

И заключительная часть тура – старейший на Кубани винзавод. Гостей познакомят с богатой историей предприятия и предложат продегустировать вина.