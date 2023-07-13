Пострадавшие после ливней соцобъекты Сочи будут восстановлены к 1 сентября

В Сочи идет ремонт школ и детсадов. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи из-за продолжительных ливней пострадал детский сада №121 на улице Лесной. Деформировался участок опорной стены, который необходимо демонтировать и укрепить заново. Объект посетил мэр курорта Алексей Копайгородский, который ознакомился с оптимальными инженерными решениями для восстановления защитного сооружения.

«Поставил задачу тщательно проверить и усилить, где необходимо, все системы безопасности — это ключевое. И уже в конце июля межведомственная комиссия начнёт по плану принимать объекты. Везде должны быть обеспечены комфортные условия для наших детей и педагогов», - рассказал глава администрации Сочи.

Сейчас идут ремонтные работы во всех 194 значимых соцобъектах курорта. До конца лета будут капитально отремонтированы спортзалы в школах 65 и 13, пищеблоки в лицее №3 и школе №92. Также в 14 школах и лицеях появятся новые спортплощадки и зоны воркаута.