В Абинске за ночь сгорел мебельный завод

В Абинске сгорела мебельная фабрика. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Абинске в ночь на 15 июля загорелся мебельный завод. Как сообщили очевидцы, огонь охватил здание фабрики по улице Гречко в 21:35 и быстро распространился.

«В 21:35 диспетчеру Абинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании. В 21:36 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Абинского пожарно-спасательного гарнизона», - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 21:43 к месту прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. К тому моменту огонь распространился на площади 250 кв.м. В 22:45 спасатели сообщили о локализации пожара. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.