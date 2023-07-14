Что произошло в ночь на 14 июля в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 14 июля
Подозреваемого в убийстве замначальника отдела мэрии Краснодара Станислава Ржицкого арестовали на два месяца.
Певица МакSим призналась, что ее плохое состояние на концерте в Сочи связано с алкоголем.
На курортах Краснодарского края спасатели начали креативить, чтобы спасти туристов от утопления.
Количество жертв наводнения в Туапсинском районе выросло до четырех.
Как аграриям Кубани удается бить собственные рекорды по сбору урожая.
Обстановка на пляжах в Сочи 14 июля.