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НовостиОбщество14 июля 2023 4:53

Что произошло в ночь на 14 июля в Краснодарском крае

Последние новости на утро 14 июля на Кубани
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Подборка новостей на утро 14 июля

Подборка новостей на утро 14 июля

Подозреваемого в убийстве замначальника отдела мэрии Краснодара Станислава Ржицкого арестовали на два месяца.

Певица МакSим призналась, что ее плохое состояние на концерте в Сочи связано с алкоголем.

На курортах Краснодарского края спасатели начали креативить, чтобы спасти туристов от утопления.

Количество жертв наводнения в Туапсинском районе выросло до четырех.

Как аграриям Кубани удается бить собственные рекорды по сбору урожая.

Обстановка на пляжах в Сочи 14 июля.