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НовостиОбщество14 июля 2023 5:49

Бархатный сезон на Черном море прогнозируют длительным в этом году

Это связано с тем, что Черное море прогрелось до аномальной температуры
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Такие показатели должны были быть только в первой декаде августа.

Такие показатели должны были быть только в первой декаде августа.

Фото: Олег УМАРОВ

Синоптики прогнозируют длительный бархатный сезон на побережье Черного моря в этом году. Это связано с тем, что у берегов Геленджика, Анапы и Сочи вода прогрелась до аномальной температуры - 25 градусов.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», такой показатель должен был быть только в первой декаде августа. Кстати, из-за высокой температуры моря может увеличиться и количество смерчей на побережье.

«Чем выше температура поверхности воды, тем выше вероятность таких сложных явлений. Пока что они возникают в течение 10-30 секунд, не выходят на берег. Но метеорологи за этой ситуацией очень пристально следят»,— сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.