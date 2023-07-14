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Под Анапой до конца года откроют фармацевтический завод. Он появится в станице Гостагаевской.

«На предприятии «Фитофарм» уже введены в эксплуатацию четыре корпуса складов из шести. Также практически готов административно-бытовой комплекс, проектируется магазин», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Планируется, что мощность завода составит 30 миллионов упаковок в год.

Кроме того, завод будет иметь фасовочную линию, лабораторию, линию по изготовлению влажных салфеток, офисные помещения, место отдыха, душевые и столовую для персонала.