В Краснодаре отремонтировали более половины многоэтажек из плана 2023 года Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре отремонтировали более половины многоэтажек из плана 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В краевом центре обновили 232 многоквартирных дома.

Отмечается, что в некоторых многоэтажках выполнили несколько видов работ. Специалисты отремонтировали 156 крыш, 84 фасада и 43 внутридомовые инженерные системы. Кроме того, заменены 82 лифта в 22 многоэтажках.

В настоящее время в 130 многоэтажках ремонтируют крыши, фасады, внутридомовые инженерные системы и лифты. Всего в 2023 году капитально отремонтируют 400 многоквартирных домов. В них выполнят более 500 видов работ.

«На эти цели из Фонда капитального ремонта выделено около 2,5 млрд рублей. Капитальный ремонт проводят в рамках региональной программы. Она действует на Кубани с 2013 года и разделена на трехлетние периоды, рассчитана до 2043 года», – отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что фонд формируется из взносов собственников за помещения в многоквартирных домах.