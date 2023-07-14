Новый игровой комплекс обустроят на улице Молокова в Сочи

В центре — модель самолета.

На улице Молокова в Сочи обустраивают еще одну территорию для семейного отдыха с большим игровым комплексом. Она будет совсем рядом с новым сквером, который открыли в конце прошлого года в Адлере.

В центре — модель самолета. Жители микрорайона рассказали, что эта идея еще на стадии обсуждения проекта вызвала большой интерес у детей района, где расположен международный аэропорт, а сама улица названа в честь Героя Советского Союза, летчика Василия Сергеевича Молокова. Определенно, это место будет с озеленением, новым покрытием и парковой мебелью. А чтобы людям было комфортно в любое время, здесь установят уличное освещение и камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город».

"Наши дети хотят видеть вокруг себя яркие и интересные пространства. И мы стремимся сделать каждую территорию по-своему уникальной. Всего в Год архитектуры создаем 80 игровых и спортивных площадок по проектам, согласованным с жителями", - добавил мэр города Алексей Копайгородский.