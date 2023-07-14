Туапсинский район 12 июля пострадал от сильного потопа

В Туапсинском районе откачали воду со всех подтопленных домов и дворов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. Подтопленным остается подвал в одной многоэтажке.

Кроме того, в домах жителей полностью восстановили электроснабжение.

«На месте работают оперативные группы, аэромобильная группировка и оперативные группы Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона, а также администрации муниципального образования», – уточнили в пресс-службе краевого управления МЧС.

В районе организовали 30 групп, которые будут обследовать пострадавшие территории и устанавливать нанесенный ущерб. Всего последствия непогоды устраняют 1509 человек и 163 единицы техники.