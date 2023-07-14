Туапсинский район 12 июля пострадал от сильного потопа

В Туапсинском районе 30 мобильных групп оценивают нанесенный во время потопа ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Мобильные группы проверяют поврежденные дома и квартиры.

В их состав вошли сотрудники районной администрации, представители администраций поселений, специалисты БТИ муниципалитета и Сочи, которые приехали на помощь. В настоящее время обследовали свыше 810 домов и составили более 230 актов о подтоплениях.

«Они фиксируют повреждения, составляют список пострадавшего имущества, акты, а также выясняют, какая людям необходима помощь», – уточнили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

В настоящее время воду откачали со всех подтопленных домов и дворов.