На набережной Анапы маяк рассказывает свою историю. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе «заговорил» маяк в день своего 125-летия. Его заложили 14 июля 1898 года.

«Маяк рассказывает о своей судьбе всем прохожим на набережной. От него можно узнать о временах, когда возле берегов Анапы активизировалось судоходство и назрела необходимость в создании маяка», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что также во время прогулки можно услышать истории о том, как проходило строительство маяка, о первом смотрителе и о том, как в годы Великой Отечественной войны он был разрушен, а затем отстроен заново.

Услышать увлекательный рассказ можно сегодня каждые полчаса с 09:00 до 21:00.