В Славянске-на-Кубани бывший бухгалтер налоговой службы присвоила более 4 млн рублей

Бывшую сотрудницу будут судить Фото из архива КП

В Славянске-на-Кубани будут судить бывшего бухгалтера налоговой службы. Женщину обвиняют в хищении более 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Так, 32-летняя сотрудница занимала должность бухгалтера Межрайоной ИФНС России № 11 по региону и имела доступ к заявкам на кассовый расход. С марта 2021 по январь 2022 года женщина вносила ложные сведения в систему и переводила деньги со счета организации на свой. Всего таким способом она похитила более 4 млн рублей.

«Кроме того, она присвоила более 50 тысяч рублей, переданных ей работниками Инспекции для внесения в кассу, как ошибочно начисленные», – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В настоящее время уголовное дело направили в суд. Теперь бывшей госслужащей грозит до 10 лет лишения свободы с возможным дополнительным наказанием.