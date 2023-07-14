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НовостиОбщество14 июля 2023 7:53

В Белореченске двоих жителей задержали со 100 свертками наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Обвиняемые заключены под стражу Фото из архива КП

Обвиняемые заключены под стражу Фото из архива КП

В Белореченске двоих жителей задержали со 100 свертками наркотиков. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, молодые люди 18 и 25 лет купили бесконтактным способом оптовую партию запрещенного вещества. Затем они планировали сбывать наркотик в Белореченском районе и за его пределами.

«Оперативники задержали злоумышленников на улице Приречной в районе реки Белой и изъяли у них 100 свертков с наркотиком общей массой около 83 граммов», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

В настоящее время обвиняемые заключены под стражу. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.