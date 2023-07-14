В Краснодаре 17 июля перекроют участок улицы Дзержинского Фото: krd.ru

В Краснодаре 17 июля перекроют участок улицы Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Движение ограничат на несколько часов.

Так, водители не смогут проехать по участку улицы Дзержинского от Сормовской до Курортной. Проезд будет перекрыт с 04:30 до 07:15. Уточняется, что движение ограничат для съемок регионального телеканала.

«Объехать этот участок можно будет по улице Тюляева», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Водителей транспорта просят быть внимательными и планировать маршрут с учетом изменений.