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НовостиОбщество14 июля 2023 8:16

В Краснодаре 17 июля перекроют участок улицы Дзержинского

Движение ограничат на несколько часов
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре 17 июля перекроют участок улицы Дзержинского Фото: krd.ru

В Краснодаре 17 июля перекроют участок улицы Дзержинского Фото: krd.ru

В Краснодаре 17 июля перекроют участок улицы Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Движение ограничат на несколько часов.

Так, водители не смогут проехать по участку улицы Дзержинского от Сормовской до Курортной. Проезд будет перекрыт с 04:30 до 07:15. Уточняется, что движение ограничат для съемок регионального телеканала.

«Объехать этот участок можно будет по улице Тюляева», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Водителей транспорта просят быть внимательными и планировать маршрут с учетом изменений.