В Роскадастре Кубани рассказали, как вовремя оформить и получить документы

В Роскадастре Кубани рассказали, как вовремя оформить и получить документы. Граждане могут воспользоваться выездным обслуживанием и курьерской доставкой. Специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю озвучили нюансы предоставления услуг и поделились результатами проделанной работы.

Отмечается, что выездное обслуживание и курьерская доставка – оптимальные варианты для тех, кто не может оформить или забрать документы в срок либо хочет сэкономить время. Граждане могут подать заявления:

– о государственном кадастровом учете недвижимости

– о регистрации права (собственность, аренды и т.п.) на недвижимость

– о регистрации прекращения права на имущество, а также переход права (например, от продавца к покупателю или от наследователя к наследнику);

– об исправлении ошибок в записях ЕГРН (технических, реестровых).

«Благодаря выездному обслуживанию и курьерской доставке документы поступают гражданину в установленный срок и в полной сохранности. За первое полугодие 2023 года услугами воспользовались более 4,4 тыс. человек. Всего за прошлый год к такому формату получения сведений обратились 11,6 тыс. человек», – отметила замдиректора филиала ППК «Роскадастр» по региону Виктория Божко.

Отмечается, что изменить в заявлении дату, время и место выездного обслуживания можно не позднее, чем за один рабочий день до дня его осуществления, а также отменить услугу в указанный срок.

Бесплатная услуга доступна ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, инвалидам с детства I группы, инвалидам I и II групп при условии, что они являются правообладателями объектов.

Полная информация о выездном обслуживании и курьерской доставке размещена на официальном сайте Роскадастра по Краснодарскому краю в разделе «Сервисы и услуги».

Узнать обо всех платных услугах и способах их получения также можно по телефону горячей линии Росреестра 8 800 100-34-34, по телефону филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю 8 861 992-13-02 (доб. 2060 или 2061) или по e-mail: uslugi-pay@23.kadastr.ru.