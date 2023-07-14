Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в массовом ДТП пострадали три человека, в том числе 10-летняя девочка. Авария произошла 13 июля около 20:00 на трассе «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк» в Красноармейском районе.

Предварительно, 37–летняя женщина за рулем авто Lifan выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой Kia под управлением 29-летнего мужчины и Hyundai под управлением 43-летней женщины.

«В результате происшествия с травмами различной степени тяжести были госпитализированы 43-летняя водитель авто Hyundai, ее 10-летняя девочка-пассажир. Также пострадала 37-летняя водитель автомобиля Lifan», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.