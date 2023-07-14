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Спасатели из Геленджика вывели из леса заблудившихся отца и сына. 43-летний мужчина и его 14-летний сын потерялись в Абинском районе в окрестностях реки Абин Мокрая.

«В лесу отец получил вывих ноги. На помощь выехала дежурная смена спасателей Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Они приехали в район предполагаемого поиска. Оставили машину в безопасном месте и пошли на поиски со стороны горы Шехан по ранее переданным координатам от заблудившихся», - сообщили в ГКУ «Кубань-СПАС».

Уточняется, что сына с отцом нашли спустя 6 часов поиска. Спасатели оказали первую помощь мужчине. В обратный путь все выдвинулись в 20:00. Дорога заняла 6 часов, потому что мужчина хромал.

Отца и сына спасатели доставили в безопасное место в 01:50. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.