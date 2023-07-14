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НовостиОбщество14 июля 2023 9:09

По 100 тысяч рублей выплатят владельцам автомобилей, пострадавших от удара стихии в Сочи

Выплаты будут осуществляться из благотворительного фонда
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Чтобы получить выплату необходимо официально подтвердить категорию социально незащищенного слоя населения.

Чтобы получить выплату необходимо официально подтвердить категорию социально незащищенного слоя населения.

На Хостинский район Сочи обрушилась непогода. В ночь на 9 июля река вышла из берегов. Вода заполнила улицы. Все машины превратились в груду металлолома. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил выплаты компенсации нуждающимся.

«Единовременную компенсацию в размере 100 тысяч рублей выплатят владельцам автомобилей. Выплаты будут осуществляться из благотворительного фонда», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Чтобы получить выплату необходимо официально подтвердить категорию социально незащищенного слоя населения. Также нужно идет прописку в Сочи. Заявление на выплаты могут подавать малообеспеченные семьи, инвалиды и семьи, который стоят на учете в органах соцзащиты.

Помощь будет оказана сочинцам, официально попадающим под категорию социально незащищенных слоев населения и имеющих постоянную регистрацию на территории города.

Для справки

Документы принимаются в администрации Хостинского района, каб. №20. Тел. +7(862)266-86-46.