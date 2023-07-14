По 100 тысяч рублей выплатят владельцам автомобилей, пострадавших от удара стихии в Сочи

Чтобы получить выплату необходимо официально подтвердить категорию социально незащищенного слоя населения.

На Хостинский район Сочи обрушилась непогода. В ночь на 9 июля река вышла из берегов. Вода заполнила улицы. Все машины превратились в груду металлолома. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил выплаты компенсации нуждающимся.

«Единовременную компенсацию в размере 100 тысяч рублей выплатят владельцам автомобилей. Выплаты будут осуществляться из благотворительного фонда», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Чтобы получить выплату необходимо официально подтвердить категорию социально незащищенного слоя населения. Также нужно идет прописку в Сочи. Заявление на выплаты могут подавать малообеспеченные семьи, инвалиды и семьи, который стоят на учете в органах соцзащиты.

Помощь будет оказана сочинцам, официально попадающим под категорию социально незащищенных слоев населения и имеющих постоянную регистрацию на территории города.

Для справки

Документы принимаются в администрации Хостинского района, каб. №20. Тел. +7(862)266-86-46.