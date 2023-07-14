РНКБ профинансировал строительство объектов площадью более 2 млн квадратных метров

В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся ещё 18 проектов Фото: Иван МАКЕЕВ

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, с момента начала работы в соответствии с ФЗ-214 в 2019 году предоставил проектное финансирование для строительства жилых и коммерческих объектов общей площадью более 2 млн квадратных метров. За это время банк одобрил и подписал сделки по финансированию 83 строительных объектов на сумму около 107 млрд рублей.

При этом с начала 2023 года банк РНКБ подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 191,1 тыс. квадратных метров на сумму около 11,6 млрд рублей. В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся ещё 18 проектов общей площадью порядка 256,2 тысяч квадратных метров на сумму около 20 млрд рублей.

- Проектное финансирование строительных объектов, которое в том числе подразумевает обновление жилого фонда в основных регионах присутствия банка, является одним из приоритетных направлений нашей работы, - говорит вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – РНКБ располагает всеми необходимыми ресурсами и инструментами для плодотворной работы с застройщиками.

По данным банка, начиная с июля 2019 года, в Республике Крым и г. Севастополь при участии РНКБ успешно достроено и введено в эксплуатацию 482,4 тысяч квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу. До конца 2023 года планируется к вводу в эксплуатацию еще 105 тыс. квадратных метров многоквартирных домов в регионе, строящихся с использованием проектного финансирования банка.

Напомним, если клиент РНКБ приобретает жилье в ипотеку на первичном рынке, которое строится с использованием проектного финансирования банка, то скидка к его ставке составит 1%.

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