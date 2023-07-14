Тизер нового российского сериала «Диагноз “Везучая”» уже размещен в сети

Фото предоставлено Южный пресс-центр «Ростелекома»

В скором времени на видеосервисах Wink и more.tv выходит сериал «Диагноз “Везучая”» (16+) с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро в главных ролях. Тизер этой захватывающей комедии можно увидеть уже сейчас.

Аглая Тарасова играет безбашенную красотку Лику, которая в любом криминальном деле может принести всем удачу и хороший куш. От банальной кражи до рейдерского захвата. Этот дар активно используется в соответствующих кругах. И Лика не против. До тех пор, пока один из авторитетов не решает сделать ее собственным талисманом.

Девушка решает бежать. Для новой авантюры она прихватывает с собой доверчивого и неудачливого бухгалтера (героя Кирилла Кяро), на которого ранее несправедливо повесили миллионные долги.

Кадры со съемок.

- Съемки в проекте - это настоящее приключение, где мой герой из захудалого интеллигента, неспособного решить свои проблемы, превращается в супергероя, потому что рядом с ним появляется девушка, которая приносит удачу. У проекта сложный сценарий, в нем много сюжетных линий, и он сделан в очень интересном и редком для меня жанре - драмеди. Кроме того, у меня была замечательная партнерша Аглая Тарасова, с которой я давно хотел поработать. Ее легкость и позитив на площадке подкупали и вдохновляли, поэтому мы получили огромное удовольствие от съемок, - рассказывает о работе над сериалом Кирилл Кяро.

В других ролях можно будет увидеть Полину Гухман, Виктора Васильева, Екатерину Олькину, Дмитрия Куличкова, Даниилу Белых, Петра Безменова и еще множество любимых актеров.

«Диагноз “Везучая”» - это новый продукт «НМГ Студия» и кинокомпании Legio Felix. Сериал войдет в линейки Wink Originals и more originals. Премьера восьмисерийной криминальной комедии «Диагноз “Везучая”» состоится в августе 2023 года на платформах Wink («Ростелеком») и more.tv, которым принадлежат эксклюзивные права. Креативный продюсер и сценарист сериала - Владимир Батрамеев. Режиссер - Кирилл Кузин (одна из его недавних работ - «Сергий против нечисти»).

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