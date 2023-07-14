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НовостиОбщество14 июля 2023 9:27

Более 12 тысяч исследований провели на новом компьютерном томографе в больнице Армавира

Аппарат установили по нацпроекту «Здравоохранение»
Светлана ОВДЕЙ
С помощью нового аппарата провели более 12 тысяч исследований Фото: admkrai.krasnodar.ru

С помощью нового аппарата провели более 12 тысяч исследований Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 12 тысяч исследований провели на новом компьютерном томографе в больнице Армавира. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Аппарат установили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Несколько дней назад к нам поступила пожилая пациентка. Мы экстренно сделали томографию. Благодаря новому оборудованию быстро получили результаты и прооперировали ее», – рассказал главврач Армавирской городской больницы Николай Чуриков.

В настоящее время здоровью пациентки ничего не угрожает.

Отмечается, что в 2023 году больница Армавира получила пять машин для оказания помощи жителям, которые находятся в отдаленных районах.