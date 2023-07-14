Кубанские спортсмены завоевали шесть медалей на всероссийском турнире по легкой атлетике Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские спортсмены завоевали шесть медалей на всероссийском турнире по легкой атлетике. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. 13-й этап серии «Королева российского спорта» – «Мемориал Георгия Нечеухина» прошел в Челябинске.

На соревнованиях выступили более 400 легкоатлетов из 30 регионов России и спортсмены из Белоруссии. Кубань представляли шесть спортсменов, которые по результатам получили четыре «золота», одно «серебро» и одну «бронзу».

В беге на 2000 метров с препятствиями первым стал Константин Плохотников. Спортсмену не хватило менее секунды до обновления всероссийского рекорда на дистанции. Легкоатлет Савелий Савлуков занял первое место на дистанции 400 метров.

Олег Брайко победил в тройном прыжке. Первое и второе места в метании копья заняли Борис Бездольный и Валерия Путилина. А «бронзу» в прыжках с шестом завоевал Илья Просвирин.

«Учитывая высокую конкуренцию на турнире, наши спортсмены показали отличный результат. В ближайшее время сборная края, в которую войдут и призеры прошедших соревнований, выступит на Кубке России в подмосковном Жуковском», – сообщил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.