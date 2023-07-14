Мэрия Краснодара расторгла контракт с фирмой по отлову бродячих собак Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Краснодара расторгла контракт с фирмой по отлову бродячих собак. Причиной стало ненадлежащая работа исполнителя – ростовской компании. Сведения размещены на сайте госзакупок, пишет «Ъ»-Кубань».

В марте 2023 года муниципальный контракт на 20,4 млн рублей заключили с ООО «Светоч» из Ростовской области. Фирма обязывалась отлавливать дворняг, стерилизовать их, обрабатывать от паразитов, прививать от бешенства, чипировать и возвращать на место, где были выловлены собаки. Контракт был заключен до 30 ноября.

Но при проверках выяснилось, что компания не выполняет часть из направляемых заявок и не выдает справки о вакцинации собак. Власти краевого центра решили отказаться от сотрудничества с фирмой.

В марте стало известно о том, что с начала года в Краснодаре отловили почти 700 бродячих собак. В 2022 году в краевом центре отлавливали около двух тысяч дворняг.